Anche se è riuscita a partecipare alla Rocco Siffredi Academy, Maria Sofia Federico non è riuscita a fare breccia nel cuore del figlio del regista. La 18enne ha raccontato di aver ricevuto un due di picche da Lorenzo Tano.

Maria Sofia Federico: due di picche dal figlio di Rocco Siffredi

Maria Sofia Federico ha ottenuto il diploma alla Rocco Siffredi Academy. La 18enne, che era finita nella bufera proprio per la sua partecipazione alla scuola, ha commentato in modo estremamente positivo della sua avventura nel cinema a luci rosse. Non tutto, però, è andato come sperava: ha ricevuto un due di picche dal figlio di Rocco.

Lorenzo Tano rifiuta Maria Sofia Federico

Via TikTok, Maria Sofia Federico ha raccontato di essere stata rifiutata dal figlio di Rocco Siffredi. La 18 credeva che ci fosse sintonia, ma Lorenzo Tano le ha consegnato un bel due di picche. Ha dichiarato:

“Mi sono presa un palo, grosso quanto la villa di Rocco, in faccia da Lorenzo Tano. Nel senso che lui mi piaceva tantissimo. Tra l’altro, Ariete ascendente Cancro, la perfezione. Non gli sono piaciuta. Io mi sono innamorata follemente di questo qui, abbiamo parlato tanto… Bello, ma niente”.

I fan stupiti dalle parole che il figlio di Rocco le ha riservato

Maria Sofia ha anche rivelato le parole che il figlio di Rocco Siffredi ha utilizzato per rifiutarla. Ha raccontato:

“In teoria mi ha detto che nei suoi standard rientro. Lui vuole una tipa che non beve, non fuma e non è tatuata. Questo è abbastanza consono a quello che sono. Ma ha detto che sono una bambina di mer*a. Forse tra cinque anni… Mi ha detto una cosa simile. Ha detto che sono troppo infantile, però io lo amo lo stesso”.

I fan sono rimasti sconvolti dalle parole utilizzate da Lorenzo Tano, ma lui, almeno per il momento, ha preferito non commentare la vicenda.