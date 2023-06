Maria Sofia Federico, spunta il provino per la Rocco Siffredi Academy: l'ex collegiale è un fiume in piena.

Dopo il suo ingresso nella Rocco Siffredi Academy, Maria Sofia Federico è finita al centro dell’attenzione. Qualcuno condanna la sua scelta, mentre altri la apprezzano. Nel frattempo, sui social è spuntato il provino della 18enne.

Maria Sofia Federico: il video del provino per Rocco Siffredi

Dal Collegio alla Rocco Siffredi Academy è un attimo, almeno questo è quanto dimostrato da Maria Sofia Federico. L’ex collegiale, appena ha compiuto 18 anni, ha fatto il provino per la scuderia del re del porno, creando grande scompiglio nella sua famiglia. Il padre, com’è giusto che sia, non è stato d’accordo e ha alzato un polverone. Soltanto quando ha stretto un accordo con Siffredi ha accettato di mandare la pargola all’Academy. Nel frattempo, nelle ultime ore è spuntato il video del provino di Maria Sofia per la scuola di Rocco.

Le parole di Maria Sofia Federico al provino

Nel video del provino per l’Academy di Siffredi si sente la Federico esclamare:

“Io ho iniziato perché fin da quando ero piccola ho mostrato una natura molto istrionica. Provavo piacere nel farmi vedere. Mi ricordo, da disagiata quale sono, che alle elementari calavo tutti i vestiti davanti alla mia classe perché volevo farmi vedere! Poi ho iniziato a interessarmi al sex work dal punto di vista politico e filosofico. Purtroppo le persone hanno tantissimi pregiudizi e sono qua anche per smentirli. La mia mistress mi dice che sono una Bratz del piffero”.

Maria Sofia Federico ha una mistress che la comanda

Il suo monologo non è finito qui. Maria Sofia Federico ha raccontato di avere una mistress che la comanda:

“Io te l’ho detto che sono una schiava di m**da, te l’ho detto fin dal primo giorno che io sono nata per quel ruolo. Sono nata schiava sì. Perché anche di m**da? Perché è bello perché è degradante, quindi lo penso”.

Se Rocco Siffredi non l’avesse fermata, la 18enne sarebbe andata avanti a oltranza.