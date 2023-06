Il padre di Maria Sofia Federico, ex concorrente de Il Collegio, ha stretto un accordo con Rocco Siffredi. Sua figlia parteciperà alla sua Academy, ma non potrà fare sesso con gli uomini.

Maria Sofia Federico, accordo tra il padre e Rocco Siffredi

Come sappiamo ormai da qualche giorno, la 18enne Maria Sofia Federico è stata accolta alla Rocco Siffredi Academy. La scelta della ragazza ha creato grande scalpore, soprattutto per la sua famiglia. Il padre, contrario fin dall’inizio al suo debutto nel porno, ha stretto un accordo con il re del cinema a luci rosse.

Cosa stabilisce con l’accordo?

A parlare dell’accordo è stata Maria Sofia, in un video pubblicato sul canale Twitch di Grenbaud. La Federico ha dichiarato:

“Io (i porno, ndr) non li posso registrare per un accordo che c’è stato tra Rocco e mio padre. Ho preso un’inc*lata terribile, non nel senso letterale purtroppo. Domani arrivano tre porno attori incredibili e io non ci posso fare niente per una cosa che è successa con mio padre perché ha detto ‘Ok Rocco, la faccio andare ma tu non farla sco**re’. Rocco ha detto va bene, facciamo così. Quindi non posso“.

In sostanza, Maria Sofia può partecipare all’Academy di Siffredi ma non può fare sesso con gli uomini.

Maria Sofia ha trovato un’alternativa

Nonostante l’accordo tra il padre e Rocco, Maria Sofia ha trovato un’alternativa. Ci ha tenuto a sottolineare, infatti, che non può fare sesso con gli uomini, ma lo stesso divieto non vale per le donne. Non a caso, ha ammesso: