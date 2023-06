Mariasofia Federico entra nella Siffredi Academy, parla il padre: "Plagiata dal pensiero unico"

Negli ultimi mesi sta facendo molto parlare di sé l’ex partecipante del Collegio MariaSsfia Federico, che ha annunciato di voler intraprendere la carriera da sex worker. Dietro la decisione della giovane, oltre la passione per l’ambiente, la voglia di sensibilizzare le tematiche riguardanti questo particolare lavoro. Parecchio scalpore ha fatto il suo annuncio di essere stata selezionata per entrare a far parte della Siffredi Academy, tema sul quale si è espresso anche il padre di lei a La Zanzara.

Cosa ha detto il padre di Maria Sofia Federico

Per la prima volta si è espresso anche il padre di Mariasofia Federico, Luca. Per parlare della scelta di vita della figlia, il padre è stato ospite nel noto programma radiofonico La Zanzara, condotto come sempre da Cruciani. Queste le parole dell’uomo: “Il compito di un genitore è quello di attendere, se Sofia ha deciso di intraprendere un determinato percorso significa che c’è stato un difetto di comunicazione fra lei e noi, mi sento in parte colpevole. Partendo dal presupposto che la libertà è sacra. Non è che non rispetto la sua decisione, ma non la condivido, non la comprendo, è differente. Io sono rispettoso di qualsiasi tipo di scelta liberale e libertaria. La più grande dote di una persona è quella di essere non ipocrita. Ritengo che determinate scelte di mia figlia non siano coerenti“.

Certo questo non è un discorso da “bacchettone”, ed infatti il padre continua: “Io in gioventù ho anche io usufruito di escort che erano di alto livello per passare una serata, però ritengo che Sofia abbia fatto una scelta non incline con la vita che potrebbe vivere tranquillamente. Io posso capire se lo fa una ragazza di diciotto anni perché ne ha bisogno e vuole soldi; ma non è questo il caso. Perché lo fa? Ritengo che lo faccia perché condizionata dal pensiero unico, è plagiata. Quanto ha guadagnato? Siamo oltre gli 80 mila euro. Non so però perché lo faccia: le piace davvero o vuole guadagnare? La scorsa settimana mi ha fatto fare un bonifico a un’associazione. Vuole fare Robin Hood?”

Chiaramente la situazione per Luca non è semplice da accettare: “Ho visto qualche suo contenuto di Maria Sofia Federico, ma mi sono fermato, sono pur sempre suo padre. Il p**no l’ho visto e mi è piaciuto, ma quando si tratta di mia figlia mi fa male. Spero che le persone che abbiano fatto dei video con mia figlia non l’abbiano plagiata, spero solo questo. Vedere però dei quarantenni con lei non mi piace, ha pur sempre 18 anni e 3 mesi”