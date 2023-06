Francesco Nuti, l'omaggio di Diego Bianchi a Propaganda Live

Dedicato alla satira politica, Propaganda Live ha dedicato l’ultima puntata alla morte di Silvio Berlusconi. Ma con una delle sue iconiche t-shirt, Diego Bianchi ha ricordato Francesco Nuti, “dimenticato” dai palinsesti della tv

Le iconiche t-shirt di ‘Zoro’

Impossibile pensare a Diego Bianchi (conosciuto anche con lo pseudonimo di ‘Zoro’) senza immaginare una delle sue ormai iconiche t-shirt – solitamente su fondo scuro – con le grafiche colorate di personaggi che in qualche mondo caratterizzano o hanno caratterizzato il nostro tempo.

A volte le magliette indossate dal noto conduttore televisivo al timone di ‘Propaganda Live‘ sono di carattere più personale, in altri casi legate alla stretta attualità. Mai lasciate al caso, dietro c’è sempre un messaggio più o meno subliminale.

Come quello che evidentemente Bianchi ha voluto inviare, nel modo che più caratterizza il suo modo di condurre la trasmissione in onda su La7. Nessuna polemica urlata, sempre e solo un invito a riflettere. Sarà per questo che il presentatore romano – e romanista – spesso è stato attaccato da chi invece fa della macchina del fango, il mezzo principale per sopravvivere nel mondo della comunicazione.

Il ricordo di Francesco Nuti

Così, nello stesso modo in cui Propaganda Live ha ricordato con ironia la morte di Berlusconi – riuscendo a divincolarsi dalla cosiddetta ‘beatificazione’ ma senza cadere nelle dichiarazioni cariche di odio lette e ascoltate in questi giorni – attraverso la t-shirt indossata nell’ultima puntata stagionale, Diego Bianchi ha evocato anche la figura di Francesco Nuti, venuto a mancare proprio nello stesso giorno del Cavaliere.

Nella grafica si vede il volto disincantato di Nuti su fondo scuro. Un modo delicato non solo di omaggiare uno dei protagonisti della storia recente del cinema italiano ma anche di rivendicarne la presenza al mondo della tv .

#propagandalive grazie per avermi accompagnato anche quest’anno durante le sessioni di studio notturne 💕 pic.twitter.com/pd0joL3Avb — 💫 cavaliera 💫 (@iron_cavaliera) June 16, 2023

Il Nuti dimenticato dai palinsesti della tv generalista

I palinsesti Rai e Mediaset infatti sono stati stravolti per omaggiare il leader di Forza Italia ma hanno completamente tralasciato di dire addio all’attore, regista e produttore cinematografico nel modo migliore che è ovviamente quello di trasmettere uno dei suoi film.

Lo sfogo di Elena Sofia Ricci e Giovanni Veronesi

Una circostanza che non è passata inosservata ai tanti utenti dei social e ai colleghi dell’attore. Come il post idi Elena Sofia Ricci : ” Scusate ma un mio film in onda in questi giorni?”, ha scritto a corredo della foto pubblicata dell’attore sul suo profilo Instagram.

Anche il regista Giovanni Veronesi ha portato all’attenzione dei suo followers la situazione: “Ho aspettato un giorno per dirlo adesso mi pare il caso ma un bel film di Francesco Nuti non potrebbero programmarlo? Vogliamo chiederlo tutti insieme? Perché a me va bene anche che ci sia il ricordo di Berlusconi su gran parte dei canali ma un film di Nuti sarebbe rispettoso no?”.

Il ringraziamento di Ginevra Nuti

Se i palinsesti della televisione si sono dimenticati di Francesco Nuti, lo stesso non si può dire per il suo pubblico che sui social ha espresso tutto il suo affetto per l’attore e il regista, malato da tempo. “Grazie dell’amore. Non riesco a rispondere, vi leggo tutti. Un abbraccio” ha risposto con una storia su Instagram Ginevra, la figlia di Nuti.