E’ scontro social tra la pornoattrice Valentina Nappi e la neo cadetta della Rocco Siffredi Academy Maria Sofia Federico. Il motivo del contendere? Il caso mediatico legato al padre della 18enne che ha stretto un accordo con il re del cinema a luci rosse.

Valentina Nappi, tramite il suo profilo Twitter, ha commentato il caso mediatico legato alla partecipazione di Maria Sofia Federico alla Rocco Siffredi Academy. Il padre della neo 18enne non era d’accordo con il debutto della figlia nel porno e si è visto costretto a stringere un patto con il re del porno. Le parole dell’attrice hanno attirato l’attenzione dell’ex collegiale e lo scontro social è nato in un lampo.

La Nappi, a didascalia del video che ritrae Maria Sofia che parla dell’accordo tra il padre e Rocco, ha scritto:

Via Instagram, Maria Sofia Federico ha replicato in modo piccato alla Nappi. La 18enne ha dichiarato:

“Ciao Valentina, ho letto il Tweet che hai fatto su di me e vorrei rispondere. Intanto ho trovato indelicato il tuo insinuare che non avrei diritto al voto perché mio padre mi controlla e che io non avrei un quarto del tuo coraggio. Questo mi infastidisce perché hai commentato questo scandalo senza guardare tutto il resto e cioè che sono stata umiliata da mio padre in Radio davanti a tutto il Paese venendo descritta come il motivo per cui la mia famiglia è distrutta. (…) Vorrei parlare dei pianti che mi sono fatta e della grandissime solitudine che ho provato in questi anni per le mie battaglie. Per quanto ho urlato per discutere con mio padre nel momento in cui mi aveva negato l’Academy, mi è uscito il sangue dalla gola. (…) Non giudicare superficialmente delle situazioni che non conosci per evitare di offendere il prossimo”.