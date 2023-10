Espressione e parte integrante dell’impresa fiorentina ICCAB, guidata dalla famiglia Panerai, Marina Militare Sportswear rappresenta un brand di prestigio nell’ambito dell’abbigliamento casual e sportswear. L’azienda, facendo leva su un’esperienza affinata in oltre mezzo secolo, ha siglato un importante accordo con la Marina Militare Italiana per l’utilizzo dei suoi stemmi ed emblemi nel settore dell’abbigliamento. Proprio da questa partnership nasce il marchio Marina Militare Sportswear, fiore all’occhiello di una strategia imprenditoriale costruita e consolidata con successo.

Passione, onore, dedizione e spirito di abnegazione sono i valori chiave da cui il brand trae ispirazione, saldamente ancorato alle forti emozioni e all’identità storica di grande prestigio della Marina Militare Italiana. Anche l’amore per il mare, per gli oceani e per la natura, la voglia di scoprire il mondo e la navigazione, così come il coraggio e la nobiltà d’animo non possono mancare tra i capisaldi del marchio.

I capi d’abbigliamento che compongono l’offerta di Marina Militare Sportswear, dalle giacche ai gilet, dalle felpe alla maglia militare, rispondono alla perfezione alle necessità di uomini e donne. Garanzia di autenticità ed esclusività, sono impreziositi da scudetti, fregi e insegne originali. Senza scordare, inoltre, che molti dei capi sono eco-friendly, grazie all’impiego di materiali organici e materie prime riciclate.

Tutti i prodotti, del resto, sono di altissima qualità, unici nel loro genere e rifiniti nei minimi particolari. Sono concepiti per offrire un total look per ogni occasione, dal leisure all’elegante, ma sempre mantenendo identità e comfort. Caratteristiche che solo un’azienda con oltre 50 anni di esperienza alle spalle può assicurare.

Quanti desiderano premiare sé stessi o fare un dono originale, in modo rapido e semplice, possono approfittare delle Gift Card Marina Militare Sportswear. Sono disponibili sia in versione digitale che classica. A ciò si uniscono interessanti riduzioni periodiche, che scandiscono regolarmente il calendario del negozio digitale.

Qualora l’utente avesse bisogno di supporto, consigli o indicazioni ulteriori, è disponibile un servizio di assistenza immersivo e dedicato. È fruibile tramite chat e form online, indirizzo e-mail, WhatsApp e numero di telefono, dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 8:30-12:30 e 13:00-17:00.

Le spedizioni si realizzano in Italia e in tutto il mondo, mediante corriere espresso. Nel nostro Paese le consegne avvengono entro 48 ore e diventano gratuite per importi superiori a 80 euro. Per quanto riguarda i pagamenti, infine, le modalità implementate online garantiscono completa protezione e massima sicurezza: PayPal, carta di credito o in tre rate con Scalapay.

Digita ora www.marinamilitare-sportswear.com e iscriviti alla newsletter per ottenere uno sconto del 10%. Scaricando l’app ufficiale Marina Militare, inoltre, è possibile beneficiare di una riduzione extra di 5 euro.