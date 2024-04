Mario Draghi presente a New York per ritirare un premio: cosa ha detto sull'Europa.

Mario Draghi ha ritirato un premio presso il Metropolitan Museum di New York dall’American Academy di Berlino, durante la giornata di ieri, martedì 9 aprile 2024. Dopo aver ricevuto il premio, Draghi ha fatto un discorso, vediamolo.

Discorso Mario Draghi a New York

Nel suo discorso, Mario Draghi ha parlato dell’Europa e di quelle che sono le sfide da affrontare. Questo al fine di poter conservare indipendenza e prosperità.

Le parole di Mario Draghi

Come riportato da SkyTG24, Mario Draghi ha affermato quanto è importante che:

la politica economica estera che affronti le vulnerabilità con un’unica strategia, sia rimuovendo internamente le barriere che limitano il nostro potenziale sia garantendo esternamente le risorse a cui nessun paese europeo può accedere da solo.

Il premio a Mario Draghi

Ma torniamo al premio che ha ricevuto Mario Draghi a New York non molte ore fa. Durante la premiazione, il nostro ex premier ha fatto sapere che per lui è davvero tanto gratificante ricevere un onore del genere da parte di quella che è un’istituzione che vede fra i suoi fondatori il presidente Von Weizsacker, Henry Kissinger e Richard Holbrooke e che è un punto di riferimento e di amicizia per gli scambi politici e culturali.