Il ritorno di Mario Draghi in Parlamento

L’ex premier Mario Draghi ha fatto il suo ritorno in Parlamento, questa volta non come leader di governo, ma in veste di consulente della commissione Europea. La sua presenza ha suscitato grande interesse, dato il suo ruolo cruciale nella gestione delle crisi economiche e politiche degli ultimi anni. Draghi ha presentato un rapporto aggiornato sulla competitività, affrontando temi di rilevanza strategica per l’Unione Europea e per l’Italia.

Il piano ReArm Europe: una spesa da 800 miliardi

Uno dei punti salienti del suo intervento è stato il piano ReArm Europe, un’iniziativa da 800 miliardi di euro che mira a rafforzare la difesa europea. Draghi ha esortato i 27 stati membri dell’Unione a non tagliare la spesa sociale, sottolineando che è fondamentale agire come un’unica entità per affrontare le sfide globali. “Oggi spendiamo troppo e male”, ha affermato, evidenziando la necessità di una gestione più oculata delle risorse.

La difesa comune come priorità

Draghi ha messo in evidenza l’importanza di una difesa comune, definendola un passaggio obbligato per l’Europa. Ha richiamato l’attenzione sugli ingenti acquisti a favore dell’industria militare americana, suggerendo che l’Europa deve sviluppare le proprie capacità di difesa per garantire la sicurezza dei suoi cittadini. La sua analisi ha sollevato interrogativi su come l’Unione Europea possa bilanciare le esigenze di sicurezza con quelle sociali, in un contesto economico sempre più complesso.