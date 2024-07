Mario Verona è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne, trovo over. Ha frequentato Milena, la dama con cui è uscito dal programma, però dopo un po’ di tempo l’intesa è finita e proprio lui, si è raccontato alla rivista ufficiale.

La fine della storia fra Mario Verona e Milena Parisi

Duro colpo per i fan della coppia creatasi a Uomini e Donne, formata da Mario Verona e Milena Parisi. Dopo essersi conosciuti nell’edizione del trono over di quest’anno, i due si sono frequentati per un po’ ma molti già parlavano di rottura imminente.

Entrambi si sono aperti, raccontando la loro verità. A rivelare la fine della relazione era stata la dama, che ai fan sui social in realtà ha raccontato di un’amicizia più che una vera storia d’amore.

Tuttavia era rimasta molto delusa quando il cavaliere aveva affermato di voler conoscere altre dame del programma, così per prima ha deciso di mettere un freno, supportata anche da Gianni Sperti e Tina Cipollari, che avevano ritenuto Mario troppo superficiale con lei.

Le parole di Mario Verona

Anche Mario ora ha detto la sua. Il cavaliere è stato intervistato dalla rivista ufficiale di Uomini e Donne, dove ha rivelato la motivazione della rottura.

Sembrava davvero aver trovato un’intesa speciale con Milena ma la storia non si è mai concretizzata veramente, anche perché appunto lui era interessato ad approfondire la conoscenza anche con altre dame, non solo con lei.

“Ho trascorso qualche giorno con Milena, purtroppo, abbiamo interrotto definitivamente la frequentazione a causa dei nostri stili di vita molto diversi, oltre che per motivi che è giusto tenere per noi. Sono abbastanza maturo da capire quando una cosa non può andare avanti, spero di rimanere con lei in buoni rapporti, ma non ci può essere nulla di più”.