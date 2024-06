E’ diventato virale il video di Gianni Sperti che lo vede arrivare in elicottero ad un evento, presso il Toma Beach, in provincia di Napoli.

Gianni Sperti e l’arrivo in elicottero

Gianni Sperti, volto televisivo e storico opinionista di Uomini e Donne è stato invitato al Toma Beach, una discoteca e beach club del lido napoletano, ma il suo arrivo ha lasciato tutti a bocca aperta: arrivato in elicottero è stato accompagnato da alcuni uomini nella struttura, un ingresso trionfale proprio come una vera star.

Sperti era tra gli ospiti di un evento di beneficenza organizzato a supporto della fondazione ‘A voce d’e creature, onlus’ che ha sede a Napoli, nella villa di Bambù confiscata alla camorra e dedicata al recupero dei giovanissimi.

Tante le critiche nei commenti al video sui social, ma come ricostruito da Fanpage, l’arrivo a bordo dell’elicottero sarebbe stato previsto dagli organizzatori dell’evento e non dall’opinionista Mediaset.

I commenti degli haters

Gli haters non si sono fatti sfuggire l’occasione per attaccare Gianni Sperti, e da commenti ironici si è arrivati a quelli ostili e denigratori nei confronti dell’opinionista.

Tra i messaggi si legge: “Viste le labbra poteva arrivare in gommone!”. Mentre, qualcuno non concorda l’utilizzo dell’elicottero, considerato uno schiaffo all’ecologia: “La mia auto euro 5 non entra in città perchè inquina”.

Gianni Sperti, al momento, non ha commentato chi ha avuto da ridire, ha soltanto ringraziato il locale per l’invito.