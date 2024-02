Gianni Sperti vittima di stalking: la confessione

Ospite di Verissimo insieme alla sorella Cinzia, Gianni Sperti ha raccontato di essere stato vittima di stalking. L’opinionista di Uomini e Donne ha denunciato l’uomo che lo perseguitava perché non si sentiva più sicuro ad uscire di casa.

Gianni e Cinzia Sperti sono stati ospiti di Verissimo e hanno raccontato un momento delicato della loro vita. Fratello e sorella sono molto uniti ed è anche per questo che l’opinionista di Uomini e Donne si è ritrovato ad essere vittima di stalking. Tutto è iniziato quando Cinzia ha deciso di lasciare il marito:

Cinzia Sperti viveva una relazione tossica e ha subito per anni violenze terribili. Ha raccontato:

“Quando ho deciso di separarmi, mi sono sentita in colpa a lungo per aver mandato all’aria la famiglia. Sono andata in terapia per un anno e ci vado ancora ora perché fa bene a tutti andarci”.