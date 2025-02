Per la neo coppia sarebbe una prova importante per la loro relazione.

Sarebbe clamoroso, ma nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Martina De Ioannon e Ciro Solimeno a “Temptation Island“.

Martina e Ciro a Temptation Island? La produzione rompe il silenzio

Da “Uomini e Donne” a “Temptation Island“: secondo Deianira Marzano Martina De Ioannon e Ciro Solimeno parteciperanno alla prossima edizione del reality dei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia. FanPage ha così contattato la trasmissione per saperne di più: “fonti vicine al programma hanno riferito a FanPage che al momento non è possibile dire se sia vero o falso. ‘E’ ancora presto’, le parole. A domanda diretta se la notizia fosse falsa: ‘Non è il caso di smentire né di confermare.” Insomma, ci sono ottime possibilità di vedere la coppia alla prossima e attesissima edizione di “Temptation Island“. Ricordiamo che Martina vi aveva già partecipato con l’allora fidanzato Raul Dumitras.

I problemi tra Martina e Ciro

Come visto ci sono ottime possibilità di vedere Martina De Ioannon e Ciro Solimeno alla prossima edizione di “Temptation Island“. La coppia, infatti, pare abbia dei problemi. Qualche settimana fa, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“, la De Ioannon aveva infatti ammesso che c’erano dei problemi, legati soprattutto alla distanza, anche se il desiderio di stare insieme è comunque forte. La trasmissione condotta da Filippo Bisciglia potrebbe quindi capitare proprio al momento giusto.