E’ andata in onda ieri 5 febbraio l’ultima puntata di Temptation Island Spagna – Las Isla de las Tentaciones 8 – e uno dei momenti più seguiti è stata la fuga di Montoya dalla sua isola per raggiungere la sua fidanzata Anita dopo aver visto il video integrale del tradimento della donna.

Montoya e Anita dopo quanto successo tentatano di far pace

Dopo aver visto il video del tradimento della propria ragazza con uno dei tentatori, Montoya non regge e scoppia in lacrime chiedendosi il perchè di tutto questo. La fidanzata Anita gli risponde – “tu non meriti le mie lacrime” – come riporta Fanpage.it

Una risposta che suona come una resa, se non fosse che immediatamente lei corre verso di lui in lacrime e lo abbraccia dicendogli: “me ne voglio andare via da qui”.

Il video della fuga di Montoya è diventato virale sui social

Poco prima della messa in onda della puntata era circolato su X il video della fuga di Montoya verso la sua amata.

L’uomo infatti aveva lasciato il proprio villaggio provando a fare di tutto per raggiungere la ragazza che alloggiava nell’altro villaggio. Nel mentre lui la insultava per quanto fatto da lei con le seguenti parole – “Mi hai distrutto, te ne pentirai per il resto della vita“.