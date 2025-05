Martina De Ioannon fa uno scherzo a Ciro Solimeno: lui reagisce in modo inasp...

Martina De Ioannon fa uno scherzo a Ciro Solimeno: lui reagisce in modo inasp...

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, fidanzati da poco, sono in vacanza e l'ex tronista ha condiviso un aneddoto che ha divertito i fan.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno stanno vivendo un momento speciale insieme, godendosi una vacanza romantica. Durante il loro soggiorno, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di condividere un divertente aneddoto che ha subito conquistato i fan, regalando un sorriso a tutti i suoi seguaci.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno in vacanza: rivelata la meta

Martina De Ioannon

e Ciro Solimeno hanno scelto Santo Domingo come destinazione per staccare dal trambusto quotidiano e dalla pressione mediatica legata a Uomini e Donne. Tra le immagini e i video condivisi, emergono sia giornate piene di avventure che attimi di relax. Freschi di fidanzamento, la coppia ha deciso di rafforzare il proprio legame in un contesto nuovo, regalando ai fan anche momenti di leggerezza e divertimento con qualche scherzo e provocazione.

Martina de Ioannon fa uno scherzo a Ciro Solimeno: la sua reazione spiazza i fan

Sempre pronta a mettere un po’ di pepe nella sua relazione, Martina De Ioannon ha deciso di stuzzicare il fidanzato con uno scherzo per provocare la sua gelosia. Nei video condivisi sulle sue storie Instagram, l’ex tronista ha raccontato di aver fatto credere a Ciro di aver incontrato un cameriere che parlava inglese, il quale l’aveva invitata a uscire con lui e il suo gruppo di amici, dopo averla notata spesso sola nel villaggio.

L’ex tronista ha subito precisato che la situazione era completamente inventata, ma nonostante questo, Ciro si è arrabbiato per lo scherzo. Nonostante il piccolo disguido, la coppia ha rapidamente ritrovato la complicità e continua a godersi la loro meravigliosa vacanza.