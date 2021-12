Mascherine FFP2, dove sono obbligatorie: dai cinema agli stadi fino ai mezzi di trasporto

Dal 25 dicembre al 31 marzo le mascherine FFP2 saranno obbligatorie in diversi contesti, dai cinema ai teatri fino ai mezzi pubblici: l'elenco completo.

Dopo il record di contagi registrato giovedì 23 dicembre e il continuo dilagare della variante Omicron, che gli esperti ritengono più contagiosa e facilmente diffondibile, il governo ha imposto, con il nuovo decreto, di indossare mascherine FFP2 in determinati contesti: dove saranno obbligatorie?

Mascherine FFP2: dove sono obbligatorie

Dopo aver ribadito che “numerosi studi scientifici confermano la grandissima importanza delle mascherine“, è stato il ministro Speranza ad annunciare i luoghi dove sarà indispensabile possedere una mascherina più protettiva rispetto a quella chirurgica. L’obbligo varrà dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 marzo 2022 (termine dello stato di emergenza) in tutte le zone, anche in quelle bianche. Sempre in tutta Italia sarà obbligatorio indossare sempre le mascherine all’aperto (in questo caso anche le chirurgiche).

Tra gli ambiti in cui saranno previste le FFP2 vi sono gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati). Presenti anche i musei tra i luoghi in cui varrà l’obbligo.

Oltre ai luoghi della cultura, il dispositivo più protettivo andrà indossato anche in occasione di eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto.

In tutti i casi citati è inoltre vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

L’obbligo di indossare le mascherine FFP2 varrà infine su tutti i mezzi di trasporto, anche su quelli locali come bus e metropolitane e su quelli a lunga percorrenza come treni ad alta velocità, aerei e navi.

Mascherine FFP2, dove sono obbligatorie: l’elenco dei luoghi

Questo dunque, in conclusione, l’elenco dei luoghi in cui sarà necessario disporre del dispositivo più protettivo: