Mascherine FFP2 e FFP3 a scuola per il personale: cosa cambia dopo le vacanze di Natale

Il personale della scuola verrà dotato di mascherine FFP2 e FFP3 per frenare il contagio: dove è prevista la fornitura e cosa cambia dopo le vacanze?

La struttura commissariale del governo ha chiarito che, al rientro dalle vacanze di Natale, a scuola non ci sarà alcun obbligo di indossare le mascherine FFP2 come invece è previsto in cinema, teatri, musei, stadi, eventi sportivi e mezzi di trasporto.

Mascherine FFP2 a scuola

Il chiarimento è arrivato dopo la diffusione della notizia secondo cui sarebbe stato obbligatorio indossare i dispositivi più protettivi anche negli istituti scolastici. Il nuovo decreto legge entratò in vigore il 25 dicembre prevdere in realtà soltanto la fornitura di mascherine FFP2 e FFp3 al personale scolastico delle scuole dell’infanzia e di quegli istituti di ogni ordine e grado dove ci sono bambini e alunni esonerati dall’utilizzo dei DPI per qualche motivo specifico legato a forme di fragilità psichica o fisica.

Mascherine FFP2 a scuola: cosa cambia

Il senso è quello di proteggere chi si trova a contatto con bambini che non hanno l’obbligati di indossare la mascherina (dai 3 ai 6 anni) e, più in generale, studenti che sono esentati dal farlo. Trattandosi di soggetti che potrebbero trasmettere più facilmente il contagio, si è dunque deciso di dotare chi è a contatto con loro di strumenti maggiormente protettivi nei confronti dell’infezione.

Anche se il personale scolastico è sottoposto all’obbligo vaccinale dal 15 dicembre, può infatti ugualmente contrarre il virus data anche la vicinanza tra educatori, insegnanti e collaboratori e studenti.