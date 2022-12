Un uomo ha fatto irruzione in casa della fidanzata, l'ha massacrata di botte e ha picchiato anche l'amica. La donna è ricoverata in rianimazione.

La donna si trova ricoverata in rianimazione.

Massacra di botte fidanzata e amica: donna ricoverata in rianimazione

Tragedia sfiorata a Treviso. Un uomo ha fatto irruzione a casa della fidanzata e l’ha violentemente picchiata con calci e pugni su tutto il corpo, per poi colpire anche l’amica della ragazza. Ha poi rubato i loro telefoni per impedire loro di chiamare aiuto. La violenza si è consumata in un appartamento in via Don Luigi Sturzo, dove il 37enne, dopo essere arrivato all’improvviso, ha iniziato a colpire la fidanzata, senza un apparente motivo.

La vittima è stata presa a calci e pugni anche sul volto, sul torace e sulle gambe. Colpi che hanno provocato alla 27enne delle lesioni gravissime, che hanno richiesto un intervento chirurgico d’urgenza e il ricovero in rianimazione. Il 37enne è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, lesioni personali gravissime e rapina aggravata.

La dinamica dei fatti

Come ricostruito dai carabinieri, le due donne avevano trascorso la serata in un locale ed erano tornate a casa intorno alle 8 del mattino, ma sono state raggiunte dall’uomo.

Il 37enne ha massacrato di botte la fidanzata e poi ha colpito anche l’amica 22enne, prima di scappare rubando i loro telefoni per impedire che contattassero la polizia. A chiedere aiuto è stata l’amica di 22 anni, che si è rivolta ad un condomino del palazzo, che ha lanciato l’allarme. La 28enne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello per essere sottoposta ad un intervento per le lesioni riportate.

L’uomo è stato fermato in casa sua.