Massacro in Usa, trovati 8 cadaveri all'interno di un'abitazione

Un vero e proprio massacro quello accaduto in Usa.

In un’abitazione di Enoch, cittadina nello stato dell’Utah, sono stati trovati 8 cadaveri, di cui cinque appartenenti a dei bambini. Come informa Fanpage, gli individui risulterebbero appartenere alla stessa famiglia. Secondo quanto reso noto dalle autorità locali lo scorso 4 gennaio, sul corpo sarebbero state rilevate ferite d’arma da fuoco, ma è ancora tutto da accertare. La famiglia potrebbe essere stata dunque trucidata durante una sparatoria. L’abitazione, probabile scena del crimine, apparteneva agli stessi assassinati.

Come affermato dalle autorità cittadine, la famiglia sterminata era molto conosciuta a Enoch.

Massacro in Usa: chi erano le persone uccise?

Da quello che si sa al momento, sembra che la famiglia tricidata a Enoch fosse molto benvoluta dai suoi concittadini. I mebri erano assidui frequentatori della chiesa locale e sarebbe stata gente tranquilla. I cinque bambini pare fossero alunni della Iron County School District.

Aperta un’indagine

É stata aperta un’indagine su quanto avvenuto a Enoch.

La polizia ha fatto sapere che al momento non ci siano pericoli per la comunità e che sospetti latitanti non risultino esserci per ora. Tali dichiarazioni aprono all’ipotesi che il massacro sia avvenuto all’interno dell’abitazione. Gli inquirenti hanno rassicurato che verranno resi noti ulteriori aggiornamenti non appena possibile.