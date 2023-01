Funerali Benedetto XVI: la messa officiata da Papa Francesco

Sono in corso di svolgimento a Città del Vaticano i funerali di Benedetto XVI.

La messa è presieduta da Papa Francesco. Sono circa 100mila i fedeli giunti da ogni parte d’Italia (e del mondo) per dare l’ultimo saluto al papa emerito. Francesco ha chiesto ai presenti di affidare a Dio l’anima del fu Joseph Ratzinger. Un pontefice amato per la sua saggezza e umanità. Benedetto XVI in vita fu probabilmente il più grande telogo d’Europa, spesso affiancato ad altri dottori della chiesa, come S.

Agostino e S. Ambrogio. I fedeli ora vogliono che sia santo subito. Presente ai funerali anche la delegazione italiana con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

Funerali Benedetto XVI: oltre 100 cardinali in piazza

Sono circa 130 i cardinali presenti in Piazza San Pietro per i funerali di Benedetto XVI. Lo ha fatto sapere il portavoce del vaticano Matteo Bruni. Come si legge da Repubblica, sono invece 3700 i sacerdoti in totale.

L’omelia di Papa Francesco

Nel corso dell’omelia della messa per i funerali di Benedetto XVI, così si è espresso Papa Francesco: “Anche noi, saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che marcò la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l’olio del Vangelo, che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita”.