L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha rilevato un massiccio attacco hacker che ha coinvolto 120 Paesi, tra cui anche l'Italia.

Il Computer security incident response team Italia dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha rilevato un “massiccio attacco hacker tramite un ransomware già in circolazione”.

I tecnici dell’agenzia hanno già verificato la presenza di “diverse decine di sistemi nazionali verosimilmente compromessi e allertato numerosi soggetti i cui sistemi sono esposti ma non ancora compromessi”. Inoltre, è stato precisato che “rimangono ancora alcuni sistemi esposti, non compromessi, dei quali non è stato possibile risalire al soggetto proprietario. Questi sono chiamati immediatamente ad aggiornare i loro sistemi”. La notizia è stata diffusa da Ansa.