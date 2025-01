Momento davvero imbarazzante per Massimiliano Ossini durante la diretta di “Unomattina“. L’ospite, il professore e immunologo Claudio Franceschi, ha fatto una battuta che ha lasciato tutti di sasso! Cosa ha detto? Scopriamolo insieme.

Massimiliano Ossini shock a “Unomattina”: la battuta in diretta lascia senza parole

Durante la puntata di mercoledì 29 gennaio 2025 c’è stato un momento di imbarazzo totale a “Unomattina” (Rai Uno). L’ospite del giorno è stato il professore e immunologo Claudio Franceschi che ha affrontato, assieme al conduttore Massimiliano Ossini, l’argomento dell‘invecchiamento degli organi. A un certo punto però la conversazione ha preso la piega che non ti aspetti. L’esperto ha cominciato a spiegare che “abbiamo scoperto che ogni organo ha un suo orologio e che ogni persona ha un organo che è un pò più vecchio degli altri.”. Ossini a questo punto è intervenuto per saperne di più: “immaginiamo che un mio organo, ad esempio, non so…” ed ecco che Franceschi non è riuscito a trattenersi: “speriamo non l’uccello”, scoppiando poi in una risata clamorosa.

L’imbarazzo di Massimiliano Ossini

Dopo la battuta dell’immunologo Claudio Franceschi, Massimiliano Ossini si è lasciato prima sfuggire un’espressione di stupore poi si è portato il dito alla bocca mimando il gesto del silenzio. L’imbarazzo però era evidente. Il conduttore ha provato a fare poi finta di niente e a continuare con l’intervista, nonostante l’ilarità sollevatasi in studio.