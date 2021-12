Sta per essere creato un nuovo partito dei no vax? Massimo Cacciari e Carlo Freccero sembrano pronti a scendere in campo, ma non sono gli unici.

Sta per essere creato un nuovo partito dei no vax? Massimo Cacciari e Carlo Freccero sembrano pronti a scendere in campo, ma non sono gli unici.

Massimo Cacciari e Carlo Freccero, il partito dei no vax: chi scende in campo

Le persone che in questi mesi si sono esposte così tanto contro il vaccino anti-Covid, potrebbero entrare in politica. L’associazione Generazioni future Rodotà ha organizzato un convegno sul tema Commissione. Dubbio e Precauzione, a cui hanno partecipato numerosi filosofi, ingegneri, biologi, giornalisti, psichiatri e giuristi. Nell’occasione ha parlato la vicequestora Nunzia Schilirò, che ha denunciato “regimi autoritari e dogmatici che stanno prendendo piede“. Stefano Scovazzo, presidente di tribunale dei minori, è intervenuto specificando che “se la legge è stupida il giudice è stupido“.

Si è sottolineato come anche i vaccinati possano contagiarsi e contagiare e sono stati trattati molti altri argomenti. Sono stati tanti gli interventi durante l’evento, ma ora si inizia a pensare che possa essere creato anche un partito.

Massimo Cacciari e Carlo Freccero, il partito dei no vax: una rete di professionisti

Carlo Freccero ha annunciato una rete di professionisti sul territorio e “un programma web settimanale di lavoro svolto dai nostri confratelli che esibisca i documenti che il potere stesso pubblica e le testimonianze sulla rete differenti rispetto al mainstream“.

A tracciare la linea sono stati gli interventi dell’organizzatore e presidente Ugo Mattei, docente di diritto già candidato sindaco, che ha spiegato che spesso il “principio di precauzione” della Ue è in contrasto con la nostra Costituzione. “Il vaccino è irrilevante a livello di sperimentazione” ha dichiarato. L’idea di creare una rete di professionisti è qualcosa di più concreto, che potrebbe precedere la creazione di un partito vero e proprio.

Massimo Cacciari e Carlo Freccero, il partito dei no vax: la preparazione

Interventi, slogan, rete di professionisti. Tutti piccoli passi per preparare il disegno di un nuovo partito. “Saremo pronti, comportandoci per il momento come le condizioni fossero ancora normali, ma saremo pronti anche qualora il degrado dovesse costruire condizioni di inagibilità democratica e costituzionale più avanzate di quelle attuali. Saremo vigili” hanno dichiarato. Ci sono moltissimi annunci legati a questa rete, come anche scuole parentali, passaggi per evitare i mezzi pubblici e luoghi alternativi. Potrebbe essere il via per un nuovo partito, fatto di persone che sono contro il vaccino Covid, o ancora più spesso contro il Green pass, e persone che sono semplicemente confuse per tutto quello che sta accadendo da due anni a questa parte.