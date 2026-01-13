Massimo Giletti rivela il tentativo di Fabrizio Corona di ingannare Alfonso Signorini

Nell’ultima puntata del programma Lo Stato delle cose, il conduttore Massimo Giletti ha affrontato il controverso caso Signorini, rivelando nuove dichiarazioni di Fabrizio Corona. Questo episodio ha riacceso i riflettori su un fatto risalente a quasi vent’anni fa, legato all’inchiesta di Vallettopoli, in cui Signorini fu ascoltato in tribunale riguardo a una bufala che Corona tentò di vendere per il settimanale Chi.

Riscoprire il passato: il video d’archivio

In un momento di nostalgia, Giletti ha ringraziato il legale di Alfonso Signorini, Domenico Aiello, per aver reso possibile la trasmissione di un filmato d’archivio. Il video, estratto da Un giorno in pretura, mostra Signorini mentre racconta un episodio esilarante in cui Corona cercò di ingannarlo. “L’avvocato Aiello ci ha fatto un regalo”, ha commentato Giletti, introducendo il filmato che riporta alla memoria un tentativo di Corona di vendere un servizio non veritiero.

Il tentativo di Corona di vendere una bufala

Nel video, Alfonso Signorini racconta di come Fabrizio Corona tentò di proporgli un servizio fotografico che ritraeva Daniele Interrante con una sosia della celebre modella Gisele Bündchen. Signorini, colto da sospetti, ricordò di aver dubitato immediatamente della veridicità delle immagini. “Quella a me non sembra Gisele”, affermò Signorini, sottolineando l’assurdità del fatto che Interrante potesse trovarsi con una delle modelle più famose al mondo, che all’epoca era legata a Leonardo DiCaprio.

La testimonianza di Daniele Interrante

Un giornalista del programma ha contattato Daniele Interrante per raccogliere la sua versione riguardo a quell’episodio. Interrante ha chiarito di non aver mai avuto conoscenza di quel presunto scoop e di aver scoperto la verità solo quando il video di Signorini è andato in onda. “Io sono uscito con una ragazza che somigliava a Gisele, ma non c’era alcun accordo con Corona”, ha precisato. La rivelazione gli è giunta inaspettata durante la deposizione in tribunale, dove Signorini parlava di lui.

I rapporti tra Corona e Signorini oggi

Nonostante i rapporti tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini siano deteriorati nel tempo, Daniele Interrante e Corona hanno mantenuto una certa amicizia. Interrante ha spiegato che i dissapori tra lui e Corona riguardavano solo questioni economiche, mentre la loro amicizia è rimasta intatta. Recentemente, i due sono apparsi insieme in un podcast, dimostrando che, nonostante le turbolenze professionali, il loro legame personale resiste.

Un intricato intreccio di relazioni

Il caso Signorini continua a essere oggetto di attenzione mediatica, con il pubblico che segue con curiosità le dinamiche tra i vari protagonisti. La vita di queste celebrità è spesso caratterizzata da eventi passati e relazioni complesse, e ogni nuovo sviluppo sembra aggiungere un ulteriore strato di intrigo a una trama già ricca di colpi di scena. La rivelazione di Giletti e il ricordo di Signorini offrono uno sguardo affascinante su un mondo dove le apparenze possono ingannare e le verità sono spesso velate da bufale e fraintendimenti.