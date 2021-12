Masso sulla strada, auto rischiano di essere travolte: chiusa al traffico la Capri-Anacapri

Un grosso masso è finito sulla strada che collega Capri e Anacapri, rischiando di travolgere alcune auto: fortunatamente non si segnalano feriti.

Paura lungo la strada che collega Capri ad Anacapri, dove è crollato un grosso masso che ha rischiato di travolgere alcune auto, fortunatamente rimaste illese. Fondamentale l’intervento dei Vigili del Fuoco. Non ci sarebbero feriti, ma per rimuovere il masso e mettere in sicurezza il posto, quel tratto di strada è momentaneamente chiuso al traffico.

Masso sulla strada, chiusa al traffico la Capri-Anacapri

L’incidente è avvenuto al confine tra i due comuni. Per questo motivo, la circolazione sulla strada che collega Capri e Anacapri è stata momentaneamente bloccata.

Il grosso masso è rotolato lungo la fiancata del monte finendo sul tratto stradale in cui circolano numerosi veicoli.

Fortunatamente, nonostante il tanto spavento, nessuna auto pare sia rimasta coinvolta nell’incidente. Non si segnalano danni né persone ferite.

Masso sulla strada, chiusa al traffico la Capri-Anacapri: i soccorsi

Tempestivo l’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno rimesso in sicurezza l’area e sono al lavoro per accertare le cause e l’esatta posizione dell’eventuale smottamento.

Sul posto anche le forze dell’ordine che operano su Capri e la polizia municipale.