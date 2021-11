A causa del maltempo e delle forti raffiche di vento, si è consumato un incidente al porto di Capri che ha coinvolto due imbarcazioni.

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia centromeridionale si sta contraddistinguendo per la presenza di impetuosi nubifragi e violente raffiche di vento. In questo contesto, si è verificato un drammatico incidente presso il porto di Capri che ha portato all’interruzione dei collegamenti con le vicine isole di Ischia e di Procida.

Maltempo, incidente nel porto di Capri per il forte vento

Il mese di novembre si sta concludendo all’insegna del maltempo: in particolare, l’instabilità climatica ha travolto i territori dell’Italia centromeridionale che, da giorni, è alle prese con tempeste e potenti raffiche di vento. In simili circostanze metereologiche, proprio il vento ha provocato un tragico incidente che si è consumato al porto di Capri, in Campania.

A quanto si apprende, nel pomeriggio di venerdì 26 novembre, una motonave della Caremar si è improvvisamente scontrata contro un jet della Navigazione Libera.

In seguito all’impatto tra i due mezzi, sono emersi numerosi danni strutturali ma non sono state registrate vittime o persone ferite.

Maltempo, incidente nel porto di Capri per il forte vento: dinamica

Per quanto riguarda la dinamica del sinistro, lo schianto è avvenuto mentre la motonave Isola di Capri della Caremar stava effettuando alcune manovre per uscire dal porto, scontrandosi contro il Sorrento jet che si trovava attraccato alla banchina.

In seguito all’incidente, il Sorrento jet ha riportato svariati danni ed è rimasto ormeggiato sia a causa dei guasti che a causa delle precarie condizioni meteo marine.

La motonave della Caremar, invece, è regolarmente uscita dal porto di Capri effettuando la corsa verso il porto di Napoli.

Maltempo, incidente nel porto di Capri per il forte vento: sospesi i collegamenti per Ischia e Procida

L’incidente è stato segnalato agli uomini della Capitaneria di Porto-Guardia costiera che si sono prontamente recati al porto di Capri per verificare l’accaduto.

Intanto, in considerazione del maltempo, si è stabilito di sospendere momentaneamente tutti i collegamenti marittimi in partenza da Capri e diretti verso Ischia, Procida e il Golfo di Napoli.

Nella giornata di venerdì 26 novembre, infatti, il vento ha raggiunto i 45 nodi e, di conseguenza, si è preferito cancellare tutte le corse da e per le due isole e il capoluogo campano.