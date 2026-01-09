Masterchef arriva su Sky Uno con la seconda puntata dell’edizione 2025-26, la prima del nuovo anno e come sempre accade nel programma di cucina più amato d’Italia i colpi di scena si sprecano. Scopriamo come è andata con i voti a protagonisti.

Masterchef, chi è stato eliminato

Nella puntata di giovedì 8 gennaio come tradizione comanda vi sono state due eliminazioni, i due concorrenti che hanno dovuto lasciare la cucina di Masterchef sono stati Gaetano, l’architetto, che si è dovuto arrendere con la prova del pollo marinato ma di certo continuerà a cucinare, cercando di migliorarsi.

Il secondo è Antonio che è caduto di fronte alla prova dedicata ai Tacos. Per i due uomini l’avventura finisce subito ma l’esperienza fatta farà parte delle loro vite per sempre.

Il re è Matteo Lee, Dorella la mattatrice

I voti alla puntata dell’8 gennaio di Masterchef, basati su quanto riportato da Leggo.it : 4 a Dounia che dopo essere andata al Pressure Test si salva nonostante la rabbia le renda difficile cucinare, al termine della prova ne ha per diversi concorrenti.

Iolanda riceve un 5, ogni qualvolta che lei parla nessuno riesce a trattenersi, le critiche sono la sua benzina, di sicuro ce ne saranno delle belle nelle prossime puntate.

Dorella riceve un bel 7, sicura di sè sa il fatto suo sia in termini di qualità fisiche che ai fornelli, sottovalutata da molti riesce sempre a sfornare ottimi piatti e a convincere i giudici, in particolare Antonino Cannavacciuolo.

Il terzo gradino del podio di puntata va ad Alessandro che viene premiato con un 8. Sforna un piatto che incanta Barbieri e Cannavacciuolo lo spinge a smettere di lavorare con protesi ed impianti dentali, aprendo cuore, mente e mani alla cucina, suo habitat naturale.

Il voto più alto, 10, a Matteo Lee che affronta le sue paure, arrivato a Masterchef svelando la paura per la socialità dall’inizio del programma ammette di essere andato in discoteca con altri chef, il tutto indossando una pelliccia.