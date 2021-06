Maternità surrogata, una coppia ha 20 figli in un anno: obiettivo di arrivare a 100

Una coppia ha avuto 20 figli in un anno grazie alla maternità surrogata. L'obiettivo, adesso, è raggiungere quota 100.

Maternità surrogata: la storia della blogger russa e del magnate turco

La storia di Kristina Öztürk, blogger russa di 23 anni, e di suo marito Galip Öztürk, magnate turco, è davvero molto particolare. Così tanto che sta facendo il giro del mondo, attirando molta curiosità. La coppia vive a Batumi, in Georgia, e ha scelto la maternità surrogata per avere la possibilità di creare una bellissima famiglia. I due hanno avuto in questo modo 20 figli in un anno e sono pronti a raggiungere la quota di 100 figli.

La loro storia è stata raccontata da molti media internazionali. Sono emersi diversi dettagli. Per esempio, la coppia paga circa 9mila euro per ogni gravidanza e per riuscire a prendersi cura dei piccolo ha bisogno dell’aiuto di ben 16 tate.

Maternità surrogata: la decisione della coppia

Kristina, prima di sposarsi con il magnate turco, aveva già avuto una figlia, che ora ha 6 anni. I due si sono conosciuti durante una vacanza a Batumi e si sono innamorati.

Con Galip, la 23enne ha deciso di voler creare una splendida famiglia, molto numerosa. Per questo motivo hanno deciso di scegliere la maternità surrogata. Il primo figlio è nato a marzo dello scorso anno. I due sono rimasti molto soddisfatti e così hanno deciso di continuare ad avere figli con queste modalità, per realizzare la famiglia numerosa che tanto desideravano. I bambini hanno tra i 4 e i 14 mesi e questo significa che la famiglia deve usare 20 grandi confezioni di pannolini e 53 di latte artificiale ogni settimana. La famiglia vive in una villa di tre piani e grazie alla loro ricchezza può permettersi di pagare 16 tate, arrivando a spendere 78 mila euro l’anno.

Maternità surrogata: la donna non esclude un’altra gravidanza naturale

La blogger Kristina ha spiegato che sua figlia, che ora ha 6 anni, è molto felice di avere così tanti fratellini e si diverte molto a giocare con tutti loro. La 23enne ha spiegato che in futuro potrebbe esserci un’altra gravidanza naturale, ma per ora non è il momento. “Prima ho bisogno di prendermi cura dei miei figli. È difficile essere mamma di 21 bambini quando si è incinta” ha spiegato. Una famiglia molto numerosa, che ha bisogno dell’aiuto di 16 tate e di molto denaro.