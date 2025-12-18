Tragico incidente sull’autostrada Asti-Cuneo: una giovane donna di 20 anni, Matilde Baldi, è morta dopo essere stata tamponata mentre viaggiava con la madre. Le prime indagini indicano che alla base dello scontro potrebbe esserci una gara tra due Porsche, lanciatesi a velocità elevatissime. La testimonianza della mamma della ragazza è piena di dolore.

Matilde Baldi morta a 20 anni in un drammatico incidente: indagini e responsabilità

Le prime ricostruzioni della Procura di Asti ipotizzano che la tragedia sia stata causata da una pericolosa competizione tra due Porsche, lanciate a oltre 200 km/h. Entrambe le auto, di proprietà di piccoli imprenditori locali, sarebbero state coinvolte in una gara improvvisata al momento dell’incidente.

Il conducente della Porsche che ha travolto la Fiat 500 è indagato per omicidio stradale, mentre le autorità valutano il ruolo del secondo automobilista per eventuale cooperazione colposa. Gli investigatori della Polizia Stradale di Bra hanno raccolto testimonianze di automobilisti presenti e acquisito filmati delle telecamere lungo il tratto autostradale, mentre una consulenza tecnica sarà fondamentale per chiarire con precisione la dinamica dello scontro.

La Procura, coordinata dal pm Sara Paterno, punta a fare luce su un episodio che, oltre a provocare una giovane vittima, sottolinea i rischi gravissimi di comportamenti sulle strade.

Matilde Baldi morta a 20 anni in un drammatico incidente: la testimonianza choc della mamma

La ragazza viaggiava insieme alla madre a bordo della loro Fiat 500 quando, poco dopo le 20.30, una Porsche 911 GT3, con targa straniera, ha tamponato violentemente l’utilitaria. La collisione le ha causato ferite gravissime: trasferita d’urgenza all’ospedale di Alessandria, Matilde è rimasta cinque giorni in coma prima che i medici constatassero «lesioni cerebrali irreversibili».

La madre, che ha riportato gravi traumi al volto, dovrà affrontare una serie di interventi chirurgici maxillofacciali. “Quell’auto ci ha colpite all’improvviso e siamo volate in aria“, ha raccontato la donna agli agenti, come riportato da La Stampa, descrivendo l’impatto devastante.

Matilde, che lavorava al Caffè Vergnano del centro commerciale Il Borgo e giocava a pallavolo con il PlayAsti, lascia un vuoto profondo tra amici, familiari e compagni di squadra. Anche la società sportiva del fidanzato Francesco Tozaj, attaccante dello Spartak San Damiano, ha espresso cordoglio.