Le aveva versato 6000 euro per diventare suo marito e regolarizzarsi con un matrimonio combinato per ottenere i documenti

Ci ha pensato la Polizia locale di Montichiari a fare come Don Rodrigo ne i promessi sposi, solo che stavolta quello era un matrimonio combinato per ottenere i documenti: espulso un cittadino extracomunitario. E dai media si viene a sapere che è assieme allo “sposo” che aveva in animo di acquisire la cittadinanza è stata denunciata anche la quasi moglie per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Matrimonio combinato per ottenere i documenti

Da quanto si apprende quelle nozze sono saltate esattamente 10 giorni prima della loro data ufficiale. Niente di emotivo, per carità, solo un rapido intervento delle forze dell’ordine. A Montichiari infatti la Polizia locale ha smascherato un presunto matrimonio combinato, Fra chi? I media dicono tra una donna italiana di 49 anni e un 34enne di origini egiziane irregolare sul territorio. La ricostruzione degli inquirenti spiega che l’uomo aveva concordato di versare alla futura moglie 6mila euro per le nozze per regolarizzare la sua posizione in Italia.

L’intervento direttamente in Comune

L’intervento delle forze dell’ordine è “avvenuto nei locali del Comune di Montichiari dove i due sposi si sono presentati per regolarizzare le ultime formalità”. Si legge che l’uomo aveva già versato 3000 dei 6mila euro pattuiti e che in sede di diritti il giudice di pace ha convalidato l’espulsione: lo straniero è stato rimpatriato con un volo partito da Malpensa.