Mattarella all'incoronazione di Carlo III, domani sarà a Buckingham Palace

Incoronazione di Re Carlo, questa sera il Presidente Mattarella parteciperà al ricevimento ufficiale per i Capi di Stato e gli ambasciatori stranieri che si svolgerà a Buckingam Palace

Conto alla rovescia per l’incoronazione di Re Carlo III. Domani il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rappresenterà l’Italia alla cerimonia nell’abbazia di Westmister.

Mattarella parteciperà all’incoronazione di Re Carlo III

Conto alla rovescia per l’incoronazione di Re Carlo III. Insieme a Carlo sarà incoronata anche Camilla, la Regina Consorte

Se la lista degli invitati, o meglio, quella degli esclusi e di chi non parteciperà seppur invitato – come il Presidente Biden – ha dato luogo a qualche polemica, nessun problema per l’Italia che sarà rappresentata dal nostro Presidente della Repubblica alla cerimonia all’abbazia di Westminster, la prima dal 1953. Lo scorso 19 settembre aveva partecipato ai funerali solenni della Regina, insieme alla figlia Laura.

Un pezzo d’Italia alla cerimonia e poi al concerto

A parte Mattarella, tra i cognomi italiani che avranno l’onore di partecipare all’incoronazione di Re Carlo III, figura Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi che ha sposato Beatrice di York ( figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson) e il direttore musicale della Royal Opera House di Londra, Sir Antonio Pappano, che dirigerà dunque l’orchestra ufficiale dell’evento. Infine, questa volta al concerto del 7 maggio, si esibirà il tenore Andrea Bocelli

Domani cento Capi di Stato saranno a Londra per l’incoronazione, altri 103 Paesi invieranno rappresentanze diplomatiche alla cerimonia.

Il ricevimento di questa sera

Il Presidente è già giunto a Londra, ancora una volta accompagnato dalla figlia Laura. Nel pomeriggio entrambi parteciperanno al ricevimento ufficiale per i Capi di Stato e gli ambasciatori stranieri che si svolgerà a Buckingam Palace con la famiglia reale, prima del quale è in programma anche un incontro ristretto con il Re.