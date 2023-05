Dopo le visite di Giorgia Meloni e di Ursula von der Leyen, in Emilia Romagna arriva anche Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica italiana passerà dai luoghi devastati dall’alluvione nella giornata di domani e incontrerà i cittadini, i soccorritori e diversi sindaci delle città.

Mattarella in Emilia Romagna: domani la visita nella regione colpita dall’alluvione

Sergio Mattarella è atteso domani, martedì 30 Maggio, in Emilia Romagna. Il presidente della Repubblica si recherà nel corso della mattinata a Forlì, dove avrà modo di parlare con i cittadini di una delle città più colpite dall’alluvione e con tantissimi soccorritori, che sono stati più che mai preziosi per limitare al massimo i danni. Subito dopo, Mattarella si sposterà a Faenza, luogo in cui avrà sede l’incontro con i sindaci dei comuni alluvionati. Dalle informazioni che arrivano sembra che il presidente farà visita anche a qualche altra cittadina romagnola, ma al momento non si conoscono altre destinazioni.

Emilia Romagna, continua il lavoro dei soccorritori ma la situazione è in miglioramento

A circa due settimane di distanza dall’inizio dell’alluvione, finalmente si registrano alcuni miglioramenti significativi. Esemplificativa di ciò, è stata anche la decisone della Protezione Civile di diramare un’allerta gialla per rischio idraulico e non più rossa come era stato per i 12 giorni precedendi ad oggi. Nonostante questo, però, continua il lavoro dei soccorritori, in totale si calcola che siano stati impegnate più di 2mila persone di cui diverse arrivano da Paesi stranieri come Francia e Belgio.