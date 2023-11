Matteo Diamante: i problemi economici e il ruolo di Rosy Chin

Ospite di GF Party, condotto da Andrea Dianetti e Annie Mazzola, Matteo Diamante ha fatto una confessione inedita su Rosy Chin. L’ex naufrago ha rivelato che quando ha avuto problemi economici, la chef cinese l’ha aiutato.

Una confessione del tutto inaspettata quella fatta da Matteo Diamante nel format GF Party di Andrea Dianetti e Annie Mazzola. Parlando dei concorrenti del reality più spiato d’Italia, l’ex naufrago ed ex gieffino si è soffermato su Rosy Chin. E’ una sua amica e l’ha aiutato quando ha avuto problemi economici.

Matteo ha raccontato:

“Rosy Chin è una mia amica, ti dò un aneddoto. In un periodo della mia vita dove non stavo benissimo economicamente perché me ne sono successe di cotte e di crude, Rosy è stata una delle poche persone – compresi amici e famiglia – ad aiutarmi . E visto che io gestivo il suo Instagram, dato che è stata una delle prime ristoratrici a investire su Instagram, lei alla sera spesso mi faceva andare nel suo ristorante a mangiare con lei perché sapeva che avevo difficoltà . Ti parlo di otto anni fa”.

Diamante, sempre parlando di Rosy Chin, ha concluso:

“Lei è una persona di cuore e generosa, non era costretta, eppure una sera sì e una no cenavo col suo staff. Non avevo una lira in tasca e tutte le settimane mangiavo sushi grazie a lei”.