Il senatore Matteo Renzi ha condiviso sui social la sua esperienza personale legata alla scoperta e alla rimozione di un melanoma individuato durante un controllo dermatologico di routine. L’episodio, affrontato con un intervento tempestivo, ha portato l’ex premier a lanciare un appello alla prevenzione e all’importanza dei controlli regolari, sottolineando come la diagnosi precoce sia decisiva per evitare conseguenze più gravi.

Matteo Renzi e l’appello alla prevenzione dopo la scoperta del melanoma: “L’ho preso in tempo”

Il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha scelto di raccontare pubblicamente, attraverso un video diffuso sui propri canali social, un episodio personale legato alla salute. Il messaggio è stato registrato a Roma, subito dopo una corsa mattutina, e prende avvio da una notizia di carattere medico: la scoperta e la successiva rimozione di un melanoma individuato nel corso di un controllo dermatologico di routine. Renzi ha spiegato di essersi sempre sottoposto a verifiche periodiche a causa della presenza diffusa di nei sulla pelle e che proprio durante uno di questi controlli un giovane dermatologo, under 30, ha notato un piccolo segno che non lo convinceva. La segnalazione del medico si è rivelata decisiva, poiché quell’anomalia era effettivamente un melanoma, rimosso tempestivamente. Lo stesso Renzi ha rassicurato sulle proprie condizioni, affermando: “Ho rimosso il tumore immediatamente, l’abbiamo preso in tempo e ora non rischio nulla”, evidenziando come l’intervento precoce abbia permesso di evitare conseguenze più gravi e di riprendere rapidamente la normale quotidianità.

Matteo Renzi e il messaggio sulla prevenzione dopo il melanoma: “Ragazzi controllatevi”

Dopo aver condiviso la propria esperienza, Matteo Renzi ha trasformato l’episodio in un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e dei controlli regolari. Nel suo intervento ha rivolto un invito diretto, soprattutto ai più giovani, a non sottovalutare la salute della pelle e a rivolgersi con costanza agli specialisti. Ha sottolineato con chiarezza che la tempestività rappresenta un fattore determinante, ricordando: “Quando hai un tumore alla pelle la differenza la fa il momento in cui lo becchi”. Il suo appello si è accompagnato a un invito concreto: “Andate dal dermatologo, fatevi vedere e soprattutto non pensate sia tempo perso”.

Renzi ha inoltre ribadito di essere tornato alla propria routine, inclusa l’attività fisica all’aperto, segno di un recupero immediato dopo l’intervento. In chiusura, ha esteso la riflessione a un piano più ampio, osservando che una maggiore attenzione alla prevenzione e un adeguato investimento nelle strutture sanitarie e nel personale medico rappresentano elementi fondamentali per la tutela della salute collettiva: “forse anziché tante discussioni sul nulla come in Parlamento spesso facciamo dovremmo concentrarci di più sul fatto che la prevenzione e l’investimento nelle strutture nei nostri medici davvero salva le vite”.