Matteo Renzi e l’idea del terzo polo: “Potrebbe arrivare al 20%”

Renzi su un possibile terzo polo politico: "È enorme e potenzialmente può arrivare sino al 20%. Ed è decisivo per sconfiggere i populismi".

Matteo Renzi è sicuro che un ipotetico terzo polo, formato da partiti di centro e moderati, possa arrivare a raccogliere fino al 20% dei voti.

Matteo Renzi sulla riforma giudiziaria e una possibile alleanza politica

Matteo Renzi è sicuro: c’è un terzo polo da costruire e potrebbe valere fino a venti punti.

Il leader di Italia Viva ha parlato del suo nuovo libro e della questione giustizia. In particolare, sulla riforma del sistema giudiziario, attacca duramente le correnti nella magistratura e dice di essere stato vittima di un’ondata di «presunti scandali, dossier e fake news».

Per quanto riguarda il futuro politico di Renzi, invece, tutto è legato ai risultati. A oggi il suo partito ruota intorno al 2% ed è scontato che servirà un’alleanza per rientrare in Parlamento tra un anno.

L’idea di un terzo polo da 20% dei voti

«È enorme e potenzialmente può arrivare sino al 20%. Ed è decisivo per sconfiggere i populismi». Questa l’idea di Matteo Renzi. Costruire un terzo polo formato dai partiti del centro e i moderati.

Il politico fiorentico ha però rinviato il discorso della possibile coalizione a dopo l’estate: «Tra settembre e ottobre sarà chiaro lo scenario, vedremo poi a che gioco si gioca».