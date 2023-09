Durante l’informativa urgente nell’Aula della Camera sulla tragedia di Brandizzo dello scorso 20 agosto, il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini ha parlato della piaga delle morti sul lavoro, esigendo chiarezza per evitare altri incidenti analoghi.

Matteo Salvini sulle morti bianche

È in corso oggi un’informativa presso la Camera dei deputati, dove Matteo Salvini ha avuto parole molto pesanti in merito alla strage di Brandizzo, dove 5 operai che stavano lavorando sui binari sono stati travolti da un treno nei pressi della stazione piemontese.

“Come istituzioni abbiamo il dovere di fare chiarezza perché fatti come questo non devono ripetersi. LE responsabilità che emergeranno non potranno rimanere impunite” ha detto in un passaggio del suo intervento.

Dati positivi in Italia, le osservazioni di Salvini

Nonostante la recente tragedia, che si accosta a molte altre che negli anni abbiamo letto nelle pagine di cronaca, il ministro ha osservato un dato importante.

La rete ferroviaria italiana è fra le migliori aziende in Europa, secondo le classifiche, per il basso numero di incidenti sul lavoro.

Tuttavia, evidentemente c’è ancora molto da fare per migliorare la sicurezza dei dipendenti. Ci sono lavori in cui le persone rischiano molto ogni giorno e dove è importante che lo Stato intervenga con misure adatte.

Commissione ministeriale nominata da Salvini

Nei giorni scorsi lo stesso ministro Salvini ha nominato la commissione ministeriale sull’incidente di Brandizzo. A guidarla c’è il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Massimo Sessa.

Al suo fianco ci saranno le direzioni generali competenti e l’Ansfisa, inoltre sarà coadiuvata da un comitato di livello tecnico composto da esperti di infrastrutture.

Questo passaggio sarà fondamentale per addebitare chiaramente le responsabilità e dare giustizia alle famiglie delle vittime.