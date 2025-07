Il medico dell'attore Matthew Perry è stato dichiarato colpevole di aver fornito diverse dosi di droga all'attore che poi è morto suicida in casa sua il 28 ottobre 2023.

Matthew Perry è morto nella sua casa a Los Angeles il 28 ottobre 2023 e a quasi due anni dalla scomparsa di un attore che ha reso grande assieme a Matt Le Blanc e Jennifer Aniston la sitcom americana “Friends” è arrivata una confessione direttamente dal suo medico che lo ha seguito nell’ultimo periodo di vita.

Il medico dichiarato colpevole di aver contribuito a fornire stupefacenti

Il processo al medico di Matthew Perry, il dottor Salvador Plasencia come riporta il giornale britannico The Guardian è stato dichiarato colpevole, assieme ad altri quattro indagati della morte della star televisiva statunitense.

Il processo al medico si sarebbe dovuto tenere ad agosto ma a seguito dell’accettazione di colpevolezza il processo si è effettuato in questo periodo.

Plasencia è finito in arresto lo scorso agosto e ora potrà essere libero sino alla prossima udienza fissata il 3 dicembre.

“Ho fornito ketamina a Perry”

Nelle dichiarazioni riferite al giudice, Plasencia ha ammesso di aver fornito dosi di Ketamina a Matthew Perry e di aver anche iniettato all’attore la sostanza, seppur non la dose che lo ha ucciso.

Per un reato del genere Plasencia rischia una condanna a 40 anni di prigione, pena massima per un reato di questo tipo in USA.

Molto probabilmente otterrà meno anni. Uscendo dal tribunale non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa.

Il medico ha definito Perry “un’idiota che può essere sfruttato per soldi”. La partita di droga che Plasencia ha dato a Perry che Plasencia ha fornito è stata di 20 fiale di Ketamina, pari a 100 mg di droga insieme ad altre pastiglie e siringe dello stesso stupefacente.

Plasencia infatti si sarebbe accordato, dopo aver ottenuto 4.500 dollari, con un’altro medico il Dott. Mark Chavez per continuare a fornire quantitativi di droga all’attore.