Maurizio Costanzo contro l’Isola dei Famosi: “Se devo vedere uno sconosciuto…”

Maurizio Costanzo ha espresso il suo parere su questa edizione dell’Isola dei Famosi e non è stato per niente positivo. Il parere del giornalista è molto importante, visto che è un vero e proprio esperto, ma per il reality non ci sono state parole gentili.

Maurizio Costanzo è sempre presente in televisione con il suo Maurizio Costanzo Show, salotto che nel corso degli anni ha ospitato tantissimi personaggi importanti. Il giornalista ha anche una rubrica sul settimanale Nuovo, in cui i telespettatori gli chiedono pareri sui programmi televisivi e sui personaggi del mondo della televisione.

Costanzo ha rilasciato un’intervista a FQMagazine, in cui ha parlato dei reality che segue più volentieri. “I reality? Il Grande Fratello è andato bene, l’Isola dei Famosi no: se devo vedere uno sconosciuto che non si sa tuffare vado a Ostia” ha dichiarato Maurizio Costanzo, che non è stato particolarmente dolce nei confronti del reality condotto da Ilary Blasi.

Maurizio Costanzo contro l’Isola dei Famosi: le opinioni

Maurizio Costanzo ha svelato che per lui la curiosità è tutto.

“La curiosità: se smettessi di avere curiosità per l’ospite che ho davanti smetterei di fare il conduttore televisivo” ha spiegato. Ha dato la sua opinione anche sull’intervento che ha fatto Pippo Baudo su Fedez, quando ha dichiarato che gli avrebbe spento il microfono sul palco del concerto del Primo Maggio. “Mi dispiace per Pippo ma non avrei chiuso il microfono a Fedez” ha dichiarato Costanzo. Tornando a parlare dei reality show ha spiegato: “GF è andato bene, questo meno bene perché se alla sera devo dire ‘quello chi é? questo chi é?’ non può essere Isola dei Famosi…“. “I più famosi sono la Blasi, la Zanicchi, la Lamborghini e Zorzi che sono sulla terraferma…” ha aggiunto.

Maurizio Costanzo contro l’Isola dei Famosi: la preferenza per il GF Vip

A differenza del suo parere sull’Isola dei Famosi, quello sul Grande Fratello Vip è davvero molto positivo. Maurizio Costanzo ha sottolineato la forza di alcuni personaggi che hanno partecipato al reality show. “Il Grande Fratello Vip aveva dei personaggi dentro come Tommaso Zorzi, Pretelli, Oppini che infatti sono venuti fuori. I reality hanno senso se ci metti dentro cose…” ha spiegato Maurizio Costanzo. Nessun commento sulla conduzione di Ilary Blasi, ma sicuramente il suo parere sull’Isola dei Famosi è completamente negativo.