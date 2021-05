Isola dei famosi, Ignazio Moser e Andrea Cerioli contro Matteo Diamante

Nel corso della diciassettesima puntata de L’Isola dei Famosi Ignazio Moser e Andrea Cerioli hanno criticato il comportamento di Matteo Diamante.

Venerdì 14 maggio 2021 llary Blasi è tornata in onda con la diciassettesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Una puntata particolarmente intensa, con Moser e Cerioli che hanno criticato il comportamento di Matteo Diamante.

Ecco cosa è successo.

Ignazio Moser, le parole di Matteo Diamante

La conduttrice ha dato il via alla diciassettesima puntata de L’Isola dei Famosi salutando gli opinionisti e gli ex naufraghi presenti in studio.

A tal proposito quest’ultimo ha dichiarato: “Sono entrato nel loro gruppo e gli dà noia il fatto che abbia invaso le loro abitudini. Ogni giorno mi piace occuparmi la giornata facendo dell’altro, per esempio portando il cibo a casa ma non l’ho mai rinfacciato a nessuno”.

Ignazio Moser, “Il suo comportamento mi infastidisce”

“Matteo fa la vittima perché ormai è entrato in questo mood” ha affermato Ignazio. “È vero che si dà da fare, questo è innegabile, è vero che porta a casa da mangiare però è anche il primo che mangia e agli orari che vuole.

Ha questa smania di mangiare quando abbiamo tutti fame in questo ambiente e il suo comportamento mi infastidisce perché mi fa venire ancora più fame”.

Ignazio Moser, anche Andrea contro Matteo

Diamante, dal suo canto, ha proseguito affermando: “Chi non fa niente sarebbe bello che mangiasse un po’ di meno”. Parole che non sono passate di certo inosservate, con Andrea Cerioli che ha risposto: “Matteo non lo trovo un bell’atteggiamento perché quando si pesca si divide per il numero che siamo…”.

Ignazio Moser, Matteo punta il dito contro Ciufoli

Dopo le parole di Moser e Cerioli, Matteo Diamante ha deciso di puntare il dito contro Roberto Ciufoli affermando che tutto ciò che ha fatto in questi giorni è stato spaccare le noci e prendere la legna: “Siamo capaci tutti a portare due pezzi di legna”. Ciufoli ha quindi replicato: “Non ho fatto niente? Ma guarda che hai davvero la faccia come il cu**“. Non resta quindi che attendere e vedere come si evolverà la situazione nelle prossime puntate.