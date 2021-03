Provvedimento in vista per un naufrago de L'Isola dei Famosi? Ecco cosa è successo.

Lunedì 15 marzo 2021 è iniziata ufficialmente la nuova edizione de L’Isola dei famosi con al timone Ilary Blasi. Sono trascorsi solamente pochi giorni dall’inizio dell’avventura dei naufraghi e il reality sta già regalando i primi colpi di scena.

Entriamo nei dettagli e vediamo cosa è successo.

L’Isola dei famosi: cosa è successo

Ilary Blasi conduce la nuova edizione de L’Isola dei famosi che nel giro di pochi giorni ha già regalato i primi colpi scena. Ne sono una chiara dimostrazione alcuni post pubblicati sui profili social del reality che non sono passati di certo inosservati.

Qualche ora fa, infatti, è apparso il seguente comunicato: “La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri”.

Parole giunte come un fulmine a ciel sereno, dato che nessuno dei naufraghi si sarebbe reso protagonista di un comportamento tale da portare alla squalifica.

Molti utenti del web, quindi, hanno ipotizzato alcuni papabili nomi.

Tra questi era spuntato il nome di Akash Kumar che, secondo alcuni utenti del web, avrebbe usato de toni un po’ accesi nei confronti dell’opinionista Tommaso Zorzi. “È stato maleducato nei confronti di Tommaso Zorzi e ha detto a Iva Zanicchi che non la conosceva perché lei è di un’altra epoca”, hanno sottolineato alcuni. Secondo altri, invece, a finire sotto la lente d’ingrandimento sarebbero state le parole di Elisa Isoardi, che avrebbe detto ad un naufrago di non lamentarsi in quanto non si trova in un campo di concentramento.

Alla fine, a fornire una spiegazione in merito alla vicenda è stato la stessa produzione de L’Isola dei famosi che, attraverso un altro post sui social, ha reso noto il seguente comunicato: “Dopo ulteriori verifiche sul caso, è stato accertato che il linguaggio improprio, sentito durante la diretta di ieri, non è stato utilizzato da un concorrente ma da un membro della produzione“.