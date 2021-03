Ilary Blasi ha sfoggiato un completo mozzafiato durante la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2021. Tutto quello che c'è da sapere.

Nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2021 la conduttrice Ilary Blasi ha sfoggiato un completo in seta rossa e scarpe griffate, conquistando pubblico e telespettatori.

Ilary Blasi: l’abito rosso

Dopo aver conquistato i fan dell’Isola dei Famosi 2021 con i look elegante della prima serata, Ilary Blasi è tornata a sedurre i fan del reality show con un completo dalla bellezza mozzafiato.

A vestire la conduttrice sarebbe stato lo stilista Francesco Paolo Salerno mentre le scarpe sarebbero del brand Le Silla. Il completo, realizzato interamente in seta rossa, si compone di pantaloni a palazzo e un top incrociato (anch’esso in seta rossa).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Conduttrici della Televisione (@_conduttricitv.com_)

Sui social in tanti hanno fatto i complimenti alla conduttrice per la sua straordinaria bellezza e per l’abito indossato durante la puntata. Insieme ad Ilary Blasi nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 sono sempre presenti i due opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, mentre l’arrivo di Elettra Lamborghini è stato posticipato perché l’ereditiera è risultata positiva al tampone per il Coronavirus. Nei giorni scorsi Elettra Lamborghini ha attraversato un momento molto difficile a causa dell’improvvisa e prematura scomparsa del suo cane.

Sui social lei stessa ha annunciato la notizia esprimendo tutto il suo dolore con i fan. Al momento non è chiaro quando l’ereditiera potrà essere in studio per svolgere il ruolo di opinionista.