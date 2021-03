Elettra Lamborghini ha espresso tutto il suo dolore per la scomparsa del suo adorato cane.

Elettra Lamborghini: il lutto

Elettra Lamborghini ha annunciato via social la scomparsa del suo cane. L’ereditiera, attualmente in isolamento perché positiva al Coronavirus, ha scritto una serie di stories postando alcune foto del suo fidato amico a quattro zampe e sfogandosi per la sua tragica e improvvisa scomparsa.

“Non ho pace in questo periodo, stamattina è morto il mio cane. Chiunque tu sia, smettila di mandarmele dietro”, ha scritto pubblicando alcune foto del suo cagnolino.

Per l’ereditiera l’ultimo periodo è stato piuttosto difficile visto che è risultata positiva al Coronavirus alla vigilia del suo debutto come opinionista per l’Isola dei famosi 2021.

Al suo posto, all’interno del programma, è stato scelto in via provvisoria Tommaso Zorzi (che ha preso il suo posto fino a quando Elettra Lamborghini non sarà guarita). Sui social in tanti hanno espresso all’ereditiera il loro affetto dopo la tragica scomparsa del suo cane. Solo alcuni mesi fa la Lamborghini aveva perso anche il suo adorato cavallo, Lolita, che le era stata regalata ben 16 prima. “Sei stata il più bel regalo che la vita mi potesse fare.

Sei arrivata in un momento per me difficile, 16 anni fa, e mi hai letteralmente salvato la vita: sei stata la mia cura, la mia migliore amica, non so adesso come farò senza di te”, aveva scritto in un suo post di addio sui social dove aveva espresso tutto il suo dolore.