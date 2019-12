Il messaggio straziante di Elettra Lamborghini ha commosso i suoi fan.

La ricca ereditiera Elettra Lamborghini ha scritto attraverso i social un commovente messaggio dedicato a un terribile lutto da lei attraversato in passato e mai realmente dimenticato.

Elettra Lamborghini in lutto

Con un messaggio via social Elettra Lamborghini ha ricordato il suo cavallo: l’animale è morto poco prima che lei riuscisse a vederlo ancora una volta, e l’ereditiera era fortemente legata all’animale. “Mi hai lasciata mezz’ora prima che ti venissi a trovare…sapevi che sarei venuta e non volevi che ti vedessi andare via. Ho sempre detto che avrei voluto trovare una persona al mondo con il cuore grande e immenso come il tuo. Ma è impossibile”, ha scritto l’ereditiera nel suo post, commuovendo centinaia di followers. “Il tempo cura le cose ma questa ferita è ancora aperta e brucia da morire”, ha aggiunto, specificando che per lei il dolore sarebbe ancora forte.





Elettra non ha mai fatto segreto di coltivare un forte amore per gli animali, tanto che da piccola il suo sogno sarebbe stato un giorno quello di diventare una veterinaria. Oggi, oltre ad essere una delle ereditiere più famose della tv, la Lamborghini ha intrapreso la carriera di cantante, e al suo fianco è sempre presente il suo fidanzato Afrojack, con cui ha nascosto che forse, presto, potrebbero esserci i fiori d’arancio e perché no, anche un bebè. “Sposare Afrojack? Sì, forse l’anno prossimo. Abbiamo già i nomi per i nostri figli: strani, non tipo Giulia o Francesco”, aveva dichiarato la rampolla di casa Lamborghini in una delle sue interviste a proposito del suo nuovo amore.