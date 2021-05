Isola dei Famosi, Ferdinando Guglielmotti contro Elettra Lamborghini: “Inutile e noiosa”

Ferdinando Guglielmotti si è scagliato contro Elettra Lamborghini, opinionista de L'Isola dei Famosi, definendola inutile e noiosa.

Ferdinando Guglielmotti, detto Il Visconte, si è scagliato contro Elettra Lamborghini e il suo ruolo di opinionista per L’Isola dei Famosi. Ha dato la sua opinione nella trasmissione radiofonica Turchesando condotta da Turchese Baracchi, con la partecipazione di Angela Achilli.

Guglielmotti contro Elettra Lamborghini: le parole dell’ex naufrago

Ferdinando Guglielmotti, detto il Visconte, sembra avere le idee ben chiare su L’Isola dei Famosi, a cui ha partecipato come naufrago. L’uomo ha svelato le sue opinioni nella trasmissione radiofonica Turchesando e ha subito criticato in modo molto duro Elettra Lamborghini. “La trovo inutile e noiosa” ha spiegato. L’ex naufrago si è raccontato ai microfoni del programma radiofonico, dopo la sua breve esperienza all’Isola dei Famosi. Ha criticato duramente l’opinionista della trasmissione e ha espresso anche il suo parere sul suo ex compagno di gioco, Brando Giorgi.

“Il mio più grande rammarico è quello di non aver fatto neanche un giorno sull’isola insieme a lui” ha dichiarato.

Guglielmotti contro Elettra Lamborghini: le critiche

Quando gli è stato chiesto chi dovrebbe vincere questa edizione dell’Isola dei Famosi, ha spiegato di tifare per Roberto Ciufoli. “Alcune dinamiche isolane io non l’ho vissute, ma tutto il periodo precedente. Ho visto completamente un’altra isola. Io tifo per Roberto Ciufoli, però lo vedo proprio in difficoltà.

Avevamo stretto un bel rapporto” ha dichiarato Guglielmotti. Ha voluto aggiungere che spesso non apprezza le battute dell’opinionista Tommaso Zorzi, ma le sue critiche sono tornate ad essere tutte per Elettra Lamborghini. “Non ho sentito un’opinione intelligente” ha dichiarato.

Guglielmotti contro Elettra Lamborghini: “Senza Zorzi non reggono”

Ferdinando Guglielmotti ha spiegato che Elettra Lamborghini, dopo essere risultata positiva al Covid mentre iniziava questa edizione dell’Isola dei Famosi, era stata momentaneamente sostituita da Tommaso Zorzi, che poi è rimasto come opinionista. “Lei ha avuto il Covid ed è dovuto intervenire Tommaso. Non l’hanno più mandato via. Se metti solo Iva Zanicchi ed Elettra non reggono. Hanno dovuto tenere Tommaso” ha spiegato. Ferdinando ha voluto anche sottolineare di non aver capito per quale motivo sia l’unico che non è ancora andato nello studio del programma. “Sono l’unico naufrago che non è stato invitato in trasmissione” ha dichiarato. Le sue critiche sono state ben chiare, visto che le ha espresse senza troppi problemi. Come reagirà Elettra Lamborghini?