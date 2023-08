In occasione del suo 85esimo compleanno, Maurizio Costanzo verrà omaggiato con uno spettacolo che andrà in scena su Rai1. La tv ricorda il marito di Maria De Filippi con un documentario curato da Pierluigi Diaco.

Maurizio Costanzo: la tv lo ricorda nel giorno del suo compleanno

Se Maurizio Costanzo fosse stato ancora in vita, il 28 agosto 2023 avrebbe compiuto 85 anni. Purtroppo, il conduttore e giornalista ci ha lasciati improvvisamente, lo scorso febbraio. A distanza di qualche mese dalla sua morte, il suo primo compleanno verrà celebrato in modo particolare, con un omaggio che andrà in scena su Rai1.

Maurizio Costanzo: la Rai gli dedica un documentario

Lo speciale su Maurizio Costanzo andrà in onda il 28 agosto su Rai1 alle ore 23:15. Il documentario, intitolato L’altro Costanzo, è stato curato da Pierluigi Diaco, grande amico del conduttore e giornalista. Come anticipato da TvBlog, il direttore Paolo Corsini ha annunciato:

“La Direzione Approfondimenti è orgogliosa di aver realizzato un prodotto che è un viaggio nella storia della nascita del talk show e, soprattutto, un omaggio a un maestro del giornalismo quale è stato Maurizio Costanzo nel giorno in cui avrebbe compiuto 85 anni”.

L’altro Costanzo: un documentario di Pierluigi Diaco

La Rai ha deciso di ringraziare Maurizio Costanzo nel giorno del suo 85esimo compleanno. Un modo per non dimenticare mai l’immenso lavoro fatto dal conduttore e giornalista. Corsini ha concluso: