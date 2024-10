Bianca Berlinguer ospita regolarmente Mauro Corona, una figura non solo nota come alpinista, ma anche come uno dei volti più amati della televisione. Oggi, il 74enne si presenta a Verissimo per condividere le esperienze significative della sua vita, che spaziano tra libri, montagne, relazioni e sofferenze. Mentre aspettiamo la trasmissione che andrà in onda alle 16.30 su Canale 5, scopriamo ulteriori dettagli su di lui