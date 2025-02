Mauro Coruzzi ricoverato di nuovo in ospedale: come sta Platinette

Mauro Coruzzi in ospedale, il messaggio ai fan: "Spero di tornare a casa"

Mauro Coruzzi in ospedale, il messaggio ai fan: "Spero di tornare a casa"

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, di nuovo ricoverato per accertamenti: l'annuncio arriva via video dal letto d'ospedale.