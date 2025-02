Un colpo duro a Cosa nostra

Una maxi-operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha portato all’arresto di 181 persone, tra cui boss e membri di spicco delle famiglie mafiose siciliane. Questo intervento, che segna un punto di svolta nella lotta contro la mafia, è stato coordinato dal procuratore Maurizio de Lucia e dalla procuratrice aggiunta Marzia Sabella. L’inchiesta ha rivelato l’organigramma delle principali famiglie mafiose, evidenziando i tentativi di Cosa nostra di ricostituire la sua Cupola provinciale e di rispondere alla crescente repressione delle forze dell’ordine.

Dettagli dell’operazione

Le indagini hanno coinvolto diversi mandamenti, tra cui Santa Maria di Gesù, Porta Nuova, San Lorenzo, Bagheria, Terrasini, Pagliarelli e Carini. I carabinieri, supportati da un imponente dispiegamento di forze, tra cui 1.200 uomini e un elicottero del 9° Elinucleo di Palermo, hanno eseguito gli arresti in diverse località. La conferenza stampa programmata per illustrare i dettagli dell’operazione si terrà presso il Comando provinciale dei carabinieri di Palermo, un luogo simbolo della lotta contro la criminalità organizzata.

Le accuse e le implicazioni

Gli arrestati sono accusati di gravi reati, tra cui associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsioni e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Queste accuse non solo evidenziano la gravità della situazione mafiosa in Sicilia, ma anche l’impegno delle autorità nel combattere la criminalità organizzata. La presenza di forze specializzate, come i “baschi rossi” dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, dimostra la determinazione dello Stato nel ripristinare la legalità e la sicurezza nel territorio.