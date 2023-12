Oltre 500 operatori coordinati dallo Sco, il servizio centrale operativo della Polizia di Stato, sono stati impegnati nelle scorse ore in 14 province italiane. L’obiettivo? Una maxi-operazione condotta contro il fenomeno delle baby gang.

Maxi operazione contro baby gang: gli arresti

Possesso e spaccio di droga, detenzione illegale di armi e attività criminali di vario genere, sono questi i motivi che hanno spinto la Polizia di Stato a muoversi in una maxi-operazione condotta dai suoi agenti contro le baby gang in Italia. Le province coinvolte sono 14 in totale: Arezzo, Bari, Catania, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Padova, Pescara, Reggio-Emilia, Rovigo, Salerno e Verona. In totale, sono già state arrestate 40 persone, di cui circa un quarto sono minorenni. A queste si devono aggiungere denunce per 70 persone, anche in questo caso molte delle quali non hanno ancora raggiunto i 18 anni.

Maxi operazione contro baby gang: i sequestri

Le indagini sui luoghi considerati a rischio andavano avanti ormai da diverso tempo, con i poliziotti che hanno tenuto conto anche dell’attività social dei sospettati. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate pistole, armi da taglio e tirapugni, centinaia di dosi di droga, e circa 10 mila euro in contanti.