Questa mattina, lunedì 2 febbraio 2026, un maxi tamponamento a catena ha provocato gravi disagi sulla tangenziale di Modena (SS12), in direzione Nord, nei pressi dell’uscita 3. Un incidente che ha coinvolto almeno 15 auto, bloccando completamente la carreggiata e mandando il traffico in tilt per ...

Questa mattina, lunedì 2 febbraio 2026, un maxi tamponamento a catena ha provocato gravi disagi sulla tangenziale di Modena (SS12), in direzione Nord, nei pressi dell’uscita 3. Un incidente che ha coinvolto almeno 15 auto, bloccando completamente la carreggiata e mandando il traffico in tilt per diverse ore.

Incidente in tangenziale: dinamica e interventi

Il tamponamento si è verificato poco prima delle 08:30, quando più veicoli si sono urtati a catena sulla tangenziale Nord di Modena, una delle arterie stradali più trafficate della città. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta insieme ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario del 118.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, con particolare attenzione all’isolamento dei sistemi di alimentazione dei veicoli coinvolti (inclusi quelli elettrici o a gas) per ridurre il rischio di incendi.

Traffico in tilt e rallentamenti

A causa della completa chiusura della carreggiata e della successiva sospensione temporanea della corsia di sorpasso e della rampa di immissione dell’uscita 3, il traffico ha subito lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni. La circolazione è tornata progressivamente regolare solo dopo alcune ore, grazie alla rimozione dei veicoli incidentati e alla riapertura delle corsie da parte di Anas e delle forze dell’ordine.

Feriti e soccorsi: bilancio provvisorio

Secondo le prime informazioni ufficiali, non risultano feriti gravi. Alcuni conducenti e passeggeri sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 per controlli precauzionali e lievi traumi, ma finora non sono stati segnalati casi di grave entità.

Cosa è successo dopo l’incidente

La Polizia Locale ha effettuato i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica del tamponamento, mentre Anas ha coordinato le operazioni di ripristino della viabilità. Il tratto stradale coinvolto è stato riaperto alla circolazione, consentendo agli automobilisti di riprendere il viaggio in condizioni di sicurezza.